Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: İlk penaltıdan önce faul vardı

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe, Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Mücadelenin ardından sarı-kırmızılı kulübün teknik sorumlusu Ersan Parlatan açıklamalarda bulundu. Parlatan, "İlk penaltıdan önce faul vardı" ifadelerini kulland��.

Süper Lig'in 5. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 3-2 kazandı.

Maçın ardından Göztepe'de teknik sorumlu Ersan Parlatan, açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada alınan bazı kararlara tepki gösteren Parlatan, ''Üzgünüz. Galip gelmek istiyorduk. 450 kadar taraftarımızın önünde kazanmak istiyorduk. İkinci devrenin başında çok basit top kayıpları yaptık. 3-1 oldu, ondan sonra kaos ortamı yaşandı. Daha net olmalıyız. Gollere bakıldığı zaman; 1-0 geriye düşmeden önce Halil'e yapılan faul var. Bize göre yüzde 100 bir faul var. Çok pozisyon var böyle. Hakemleri kötülemek istemiyoruz Göztepe olarak ama ara sıra dile getirmek lazım. 6 dakika maç uzatıldı, ama golden sonra 1 dakika 30 saniye oyun durdu. Bunun arkasına sığınmamak lazım ama dile getirmek lazım. Daha dikkatli olunması lazım. Emek harcıyoruz. Diğer haftalarda oynanacak maçlarda umarım daha dikkatli olurlar.'' dedi.

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