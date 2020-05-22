22 Mayıs 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Leo-Reis kalıyor

Leo-Reis kalıyor
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Göztepe'de sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Fransız sol bek Leo Schwechlen (30) ve Brezilyalı stoper Wallace Reis'in (32) sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istedikleri öğrenildi.

Göztepe'de sezon sonunda sözleşmeleri bitecek Fransız sol bek Leo Schwechlen (30) ve Brezilyalı stoper Wallace Reis'in (32) sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istedikleri öğrenildi. Koronavirüs salgını yüzünden başka bir ülke ya da kente gitmek istemeyen iki futbolcunun yönetimle görüşmeyi bekledikleri ve ücretleri konusunda fedakarlık yapabilecekleri ifade edildi. İlhan Palut'un da savunmada görev yapan hem Leo hem de Reis'in takımda kalmalarına sıcak baktığı vurgulandı. Leo, bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıkarken; Reis 14 karşılaşmada forma giydi.
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