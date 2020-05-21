21 Mayıs 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Hakan’a şans doğdu

Hakan’a şans doğdu
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 21.05.2020

Göztepe'de sakatlık kabusuyla boğuşan Hakan Çinemre'ye şans doğdu. Teknik Direktör İlhan Palut, 'a kiralanan 26 yaşındaki stoperi, sezon öncesinde deneyecek.

Göztepe'de sakatlık kabusuyla boğuşan Hakan Çinemre'ye şans doğdu. Teknik Direktör İlhan Palut, 'a kiralanan 26 yaşındaki stoperi, sezon öncesinde deneyecek.
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