16 Mayıs 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Castro paylaşılamıyor

Castro paylaşılamıyor
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 16.05.2020

Göztepe'de kontratı bitecek orta saha oyuncusu Andre Castro'ya teklifler artıyor. Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur en çok forma giyen isimlerin başında gelen 32 yaşındaki deneyimli futbolcuyu, 'un ardından eski kulübü Kasımpaşa ve Alanyaspor'un da istediği öğrenildi.

Göztepe'de kontratı bitecek orta saha oyuncusu Andre Castro'ya teklifler artıyor. Sarı-kırmızılılarda 3 sezondur en çok forma giyen isimlerin başında gelen 32 yaşındaki deneyimli futbolcuyu, 'un ardından eski kulübü Kasımpaşa ve Alanyaspor'un da istediği öğrenildi. Orta sahanın kilit isimlerinden olan Portekizli dinamoya gelen birçok teklifin ardından Göztepe yönetiminin harekete geçtiği ve Castro'yu kaybetmemek için görüşmelere başladığı vurgulandı. Bu sezona kulübede başlayan, sonra Teknik Direktör İlhan Palut'la birlikte yeniden toparlanan Castro, geride kalan 26 maçın 24'ünde forma giyerken, 3 gol, 1 asistle oynadı.
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