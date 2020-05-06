Göztepe'de iç harekat
Beto, Serdar ve Napoleoni ile masaya oturan Göztepe Başkanı Sepil, bu isimlere kısa sürede imza attıracak.
Gelecek sezon iskelet kadroyu korumayı amaçlayan Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Beto, Serdar, Soner ve Napoleoni ile masaya oturdu. Sepil'in Serdar'ın bonservisini elinde bulunduran Huesca ve Soner'in kulübü Başakşehir'in yöneticileriyle de görüşmelerde bulunduğu öğrenildi. Elini çabuk tutmaya çalışan Sepil'in iç transferi büyük ölçüde bitireceği ifade edildi. Özellikle Serdar'a Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un talip olduğuna dair iddiaların çıkması üzerine yönetimin ilk olarak tecrübeli kanat oyuncusuyla mukavele yenileyeceği vurgulandı. Kaleci Beto'ya eski kulübü Sporting Lizbon, Napoleoni'ye de Alanyaspor'un teklifleri bulunduğu ileri sürüldü.
SELİM'İ TAKİP EDİYOR
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, dış transferde genç ağırlıklı bir rapor sunmuştu. Palut'un listesinin ilk sırasında eski takımı Hatayspor'dan Selim Ilgaz olduğu öğrenildi. Göz-Göz, 1 yıl daha kontratı bulunan 24 yaşındaki sağ kanat için harekete geçecek. Selim, bu sezon 27 maçta 6 gol, 6 asistle oynadı.
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