07 Mayıs 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Serdar Gürler'den 'maaş indirimi' açıklaması

Serdar Gürler'den 'maaş indirimi' açıklaması
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

ekiplerinden 'de kiralık olarak forma giyen ve adı ile ile anılan , corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada futbolcular olarak maaşlarında indirim yapmayı düşündüklerini söyledi.

Adı farklı kulüplerle anılan ancak 'de kalmaya sıcak baktığını ifade eden deneyimli oyuncu, corona virüsünün futbol ekonomisini olumsuz etkilediği süreçte, "Maaş indirimi için kulüpten bir talep gelmesine gerek yok. Bu talebi bekleyen insanlar değiliz. Zaten kendiliğimizden fedakarlık yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Başkan 'in zorunlu olmadığı halde maçlardan sonra prim dağıttığına dikkat çeken Serdar, "O kadar insan işsiz kalmışken biz de fedakarlığımızı yapacağız. Biz de insaniyetimizi göstereceğiz. Nasıl ki başkanımız zorunlu olmasa bile maçlardan sonra prim veriyorsa, bizleri ödüllendiriyorsa bizler de adımlar atacağız. Biz bu süreçte ona karşı adım atıp fedakarlık yapacağız" dedi.

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