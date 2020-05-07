Serdar Gürler'den 'maaş indirimi' açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de kiralık olarak forma giyen ve adı Galatasaray ile Trabzonspor ile anılan Serdar Gürler, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada futbolcular olarak maaşlarında indirim yapmayı düşündüklerini söyledi.

Adı farklı kulüplerle anılan ancak Göztepe'de kalmaya sıcak baktığını ifade eden deneyimli oyuncu, corona virüsünün futbol ekonomisini olumsuz etkilediği süreçte, "Maaş indirimi için kulüpten bir talep gelmesine gerek yok. Bu talebi bekleyen insanlar değiliz. Zaten kendiliğimizden fedakarlık yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Başkan Mehmet Sepil'in zorunlu olmadığı halde maçlardan sonra prim dağıttığına dikkat çeken Serdar, "O kadar insan işsiz kalmışken biz de fedakarlığımızı yapacağız. Biz de insaniyetimizi göstereceğiz. Nasıl ki başkanımız zorunlu olmasa bile maçlardan sonra prim veriyorsa, bizleri ödüllendiriyorsa bizler de adımlar atacağız. Biz bu süreçte ona karşı adım atıp fedakarlık yapacağız" dedi.

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