Göztepe’den Robinho bombası
Bonservis bedeli ödemek istemeyen İzmir ekibi, sezon sonu boşa çıkacak Brezilyalı yıldız ile görüşmelere başladı. 500 bin Euro’ya bu iş bitecek.
Futbolda corona virüsü dolayısıyla yaşanan ekonomik kriz, birçok takımı bonservis bedeli ödemeden transfer yapmaya itti. Sezon sonunda boşa çıkacak futbolcuları listesine alan kulüplerden biri olan Göztepe, Başakşehir'den ayrılacak Robinho ile söz kesti.
36 yaşındaki Brezilyalı dünya yıldızını 1 yıllığına İzmir'e getirmek isteyen sarı-kırmızılılar, bonservis ödemeyeceği için bu transfere sıcak bakıyor. Hücum hattında önemli bir silah olan Robinho için Başakşehir'den kazandığı maaşın 4'te 1'i ödenecek. İstanbul ekibinde yıllık 2 milyon euro kazanan Robinho için yıllık 500 bin euro verilecek.
Türkiye'yi çok seven Brezilyalı yıldızın, kariyerini burada bitirmek istediği de gelen haberler arasında. 12 kupa kaldıran Robinho, R. Madrid ve Milan gibi ünlü kulüplerde forma giydi.
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