Göztepe'de fedakarlık zamanı
Bütçeyi zorlamak istemeyen Göztepe’de Başkan Mehmet Sepil, indirime yanaşmayan futbolculara ‘kal’ demeyecek.
Yeni sezon öncesi iç ve dış transfer stratejisini belirleyen Göztepe'nin, sözleşmesi sona erecek futbolculardan fedakarlık yapmasını isteyeceği öğrenildi. Maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı-kırmızılılıların, özellikle takımda tutmayı planladığı Beto, Napoleoni, Castro, Titi, Berkan, Serdar, Soner, Atakan ve Atınç'a yüksek ücretler önermeyeceği iddia edildi. Başkan Mehmet Sepil'in indirime yanaşmayan futbolcularla yola devam etmeyeceği ileri sürüldü. Bütçeyi zorlamak istemeyen yönetimin, alt liglerden takıma direkt katkı sağlayacak isimleri araştırmaya başladığı ve bütçeye göre bir yıldız ismi kadrosuna katma ihtimalinin olduğu ifade edildi.
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