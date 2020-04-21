21 Nisan 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de fedakarlık zamanı

Göztepe'de fedakarlık zamanı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

Bütçeyi zorlamak istemeyen Göztepe’de Başkan , indirime yanaşmayan futbolculara ‘kal’ demeyecek.

Yeni sezon öncesi iç ve dış transfer stratejisini belirleyen Göztepe'nin, sözleşmesi sona erecek futbolculardan fedakarlık yapmasını isteyeceği öğrenildi. Maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı-kırmızılılıların, özellikle takımda tutmayı planladığı Beto, Napoleoni, Castro, Titi, Berkan, Serdar, Soner, Atakan ve Atınç'a yüksek ücretler önermeyeceği iddia edildi. Başkan 'in indirime yanaşmayan futbolcularla yola devam etmeyeceği ileri sürüldü. Bütçeyi zorlamak istemeyen yönetimin, alt liglerden takıma direkt katkı sağlayacak isimleri araştırmaya başladığı ve bütçeye göre bir yıldız ismi kadrosuna katma ihtimalinin olduğu ifade edildi.

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