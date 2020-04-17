Göztepe'den Nuri Şahin bombası!
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, transferde büyük oynuyor... Borges ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, o bölgede oluşacak boşluğu eski milli futbolcu Nuri Şahin ile doldurmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, gelecek sezona flaş bir transfer yaparak başlamak istiyor. Celso Borges ile yollarını ayıracak sarı-kırmızılılar, Nuri Şahin'i transfer ederek taraftarını heyecanlandırmayı planlıyor.
İZMİR EKİBİ TEKLİF GÖTÜRDÜ
Yeni Asır'ın haberine göre; Mevcut kadroda yer alan Kosta Rikalı ön libero Celso Borges ile yolları ayırma hazırlığı yapan, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın teklif yaptığı Alpaslan Öztürk'ü ise elden çıkararak kasasını doldurmayı planlayan Göz-Göz, iki oyuncunun yerine 31 yaşındaki futbolcuyu getirerek taraftarlarına hediye verecek. Futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması, bonservis bedeli ödemek istemeyen yönetimin elini güçlendiriyor. Yönetim teklif ilettiği Nuri Şahin'den gelecek yanıtı beklemeye başladı.
AVRUPA'NIN DEVLERİNDE FORMA GİYDİ
Almanya doğumlu tecrübeli futbolcu Nuri Şahin altyapı eğitimini Borussia Dortmund'da alırken Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Feyenoord ve Liverpool'da kiralık olarak forma giyen Real Madrid'de de bir sezon geçiren Nuri, daha sonra Dortmund'a dönerek 6 sezon daha yetiştiği kulüpte sahne aldı. Nuri, son iki sezonu ise Werder Bremen'de geçirdi.
A MİLLİ TAKIM'DA DA GÖREV YAPTI
Göztepe'nin sürpriz bir hamle ile listesine aldığı Nuri Şahin, A Milli Takım formasını 52 kez terletti. Son olarak 2017'de, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda'ya karşı forma giyen 31 yaşındaki ön libero, forma giydiği 52 maçta 2 gol atmayı başardı. Kulüp kariyerinde ise 354 maça çıkan yıldız oyuncu 35 kez fileleri sarstı.
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