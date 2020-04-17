17 Nisan 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'den Nuri Şahin bombası!

Süper Lig ekibinden Nuri Şahin bombası!
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

ekiplerinden , transferde büyük oynuyor... Borges ile yollarını ayırmayı planlayan sarı-kırmızılı ekip, o bölgede oluşacak boşluğu eski milli futbolcu ile doldurmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

ekiplerinden , gelecek sezona flaş bir yaparak başlamak istiyor. ile yollarını ayıracak sarı-kırmızılılar, 'i transfer ederek taraftarını heyecanlandırmayı planlıyor.

İZMİR EKİBİ TEKLİF GÖTÜRDÜ

Yeni Asır'ın haberine göre; Mevcut kadroda yer alan Kosta Rikalı ön libero Celso Borges ile yolları ayırma hazırlığı yapan, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın teklif yaptığı 'ü ise elden çıkararak kasasını doldurmayı planlayan Göz-Göz, iki oyuncunun yerine 31 yaşındaki futbolcuyu getirerek taraftarlarına hediye verecek. Futbolcunun kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması, bonservis bedeli ödemek istemeyen yönetimin elini güçlendiriyor. Yönetim teklif ilettiği Nuri Şahin'den gelecek yanıtı beklemeye başladı.

Göztepe'nin Alper aşkı

AVRUPA'NIN DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Almanya doğumlu tecrübeli futbolcu Nuri Şahin altyapı eğitimini 'da alırken Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giydi. Feyenoord ve Liverpool'da kiralık olarak forma giyen 'de de bir sezon geçiren Nuri, daha sonra Dortmund'a dönerek 6 sezon daha yetiştiği kulüpte sahne aldı. Nuri, son iki sezonu ise 'de geçirdi.

A MİLLİ TAKIM'DA DA GÖREV YAPTI

Göztepe'nin sürpriz bir hamle ile listesine aldığı Nuri Şahin, A Milli Takım formasını 52 kez terletti. Son olarak 2017'de, 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde İzlanda'ya karşı forma giyen 31 yaşındaki ön libero, forma giydiği 52 maçta 2 gol atmayı başardı. Kulüp kariyerinde ise 354 maça çıkan yıldız oyuncu 35 kez fileleri sarstı.

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