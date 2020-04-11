İlhan Palut: Takvime uyacağız
Göztepe’nin hocası İlhan Palut, “Herkesin bir fedakarlık yapması gerek. Sıkıştırılmış bir dönem olacak ama önümüzdeki takvime uyacağız” dedi.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, basın mensuplarıyla video konferans yöntemiyle toplantı gerçekleştirdi. Koronavirüs salgını süresinde büyük bir fedakarlıkla görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Palut, olağanüstü bir durumla karşı karşıya kaldıklarını vurguladı. İlhan Palut, "Daha önce ligler Ağustos'ta başladığı için serzenişlerimiz olurdu. Ancak olağanüstü bir durum var. Herkesin bir fedakarlık yapması gerekiyor. Sıkıştırılmış bir takvim olacak ama önümüzdeki takvime uyacağız. Sağlık personelimiz gece gündüz demeden çalışıyor. Biz de yaz dönemi maçlara çıkacağız. 'Bu havada maç mı oynanır? 3-4 günde bir maça mı çıkılır? Bu kadar seyahat mi edilir?' gibi serzenişlerde bulunma lüksümüz olamaz. Önümüze nasıl bir takvim konursa buna uyacağız" değerlendirmesini yaptı.
İlhan palut, önce 20 Nisan'da oyuncularının 4'erli gruplarla sahaya ineceğini, sonrasında 27 Nisan'da gruplar halinde çalışacaklarını duyurdu.
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