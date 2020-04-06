Cameron Jerome’un talibi çok

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı golcü Cameron Jerome'a Championship takımlarından teklif yağıyor.

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GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı golcü Cameron Jerome'a Championship takımlarından teklif yağıyor. Bu sezon 23 lig maçında sadece 3 gol atan 33 yaşındaki futbolcuyu eski kulübü Derby olmak üzere Swansea ile Millwall'ın istediği vurgulandı. Göztepe'nin ise Jerome'un yerine yıldız bir golcüyü yeni sezonda kadrosuna katacağı bildirildi.