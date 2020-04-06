06 Nisan 2020, Pazartesi
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Cameron Jerome’un talibi çok
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı golcü Cameron Jerome'a Championship takımlarından teklif yağıyor.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı golcü Cameron Jerome'a Championship takımlarından teklif yağıyor. Bu sezon 23 lig maçında sadece 3 gol atan 33 yaşındaki futbolcuyu eski kulübü Derby olmak üzere Swansea ile Millwall'ın istediği vurgulandı. Göztepe'nin ise Jerome'un yerine yıldız bir golcüyü yeni sezonda kadrosuna katacağı bildirildi.
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