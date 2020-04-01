01 Nisan 2020, Çarşamba
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Göz-Göz taraftara ödeme yapacak
Yeni statta 3 kez seyircili maça çıkabilen Göztepe, taraftarın zararını karşılayabilir.
Ocak ayındaki Beşiktaş maçıyla yeni stadına geçen Göztepe, liglere ara verilmesiyle bunun keyfini çıkaramadı. Açılışı 26 Ocak'ta Beşiktaş maçıyla yapılan statta, sadece 3 seyircili karşılaşma oynandı. Beşiktaş'ı 2-1 yenen Göz-Göz, ardından Gaziantep'le 1-1 berabere kaldı ve Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Seyircisiz oynanan maçta ise Çaykur Rize'yi 2-0'la geçti. 17 bin adet kombine bilet ve 39 loca satan yönetimin, liglerin başlayacağı tarihi beklediği; aksi takdirde taraftarın maddi zararını giderebileceği belirtildi.
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