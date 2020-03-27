27 Mart 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’nin corona virüsü testleri sonuçlandı

Göztepe’nin corona virüsü testleri sonuçlandı
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

ekiplerinden ’nin geçtiğimiz gün futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere yaptırdığı testleri negatif çıktı.

'in İzmir temsilcisi 'nin testleri sonuçlandı. 25 Mart Çarşamba Göztepe Başkanı , A Takım futbolcuları ve teknik heyete yapılan koronavirüs testinin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz süreci yakından takip etmekte ve futbolcularımız, antrenmanlarını verilen program doğrultusunda evden sürdürmektedir. Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza ise emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" denildi.

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