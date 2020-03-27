Göztepe’nin corona virüsü testleri sonuçlandı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin geçtiğimiz gün futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere yaptırdığı corona virüsü testleri negatif çıktı.

Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe'nin koronavirüs testleri sonuçlandı. 25 Mart Çarşamba Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, A Takım futbolcuları ve teknik heyete yapılan koronavirüs testinin sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz süreci yakından takip etmekte ve futbolcularımız, antrenmanlarını verilen program doğrultusunda evden sürdürmektedir. Bu vesileyle bir kez daha tüm hastalarımıza acil şifalar diliyor, tüm sağlık çalışanlarımıza ise emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz" denildi.

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