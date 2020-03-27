27 Mart 2020, Cuma
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Göztepe'den Kayserispor'a "geçmiş olsun" mesajı
Göztepe Kulübü, bir idari personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Hes Kablo Kayserispor için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Kayserispor. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Geçmiş olsun @KayserisporFK— Göztepe Spor Kulübü 🏡 #EvdeKal (@Goztepe) March 27, 2020
En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz🙏 #BirlikteBaşaracağız #EvdeKal https://t.co/wqQFsrO9AW
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