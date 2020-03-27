27 Mart 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'nin yıldızlarına talip çok

Göztepe'nin yıldızlarına talip çok
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

'de corona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında maçların ertelenmesinin ardından, çalışmalarını evlerinde sürdüren Göztepeli futbolculara, yeni sezon için talipler çıkmaya başladı.

Göz-Göz'de geride kalan 26 haftada sergiledikleri performansla tüm dikkatleri üzerine çeken savunma oyuncusu ve kanat için teklifler yağdığı öğrenildi. Gerçek mevkisi orta saha olmasına rağmen stoperde başarıyla görev yapan Alpaslan'ı Fenerbahçe ve 'in istediği vurgulanırken, Halil'in de peşine Alman kulüpleri düştü.

Bu sezon sarı-kırmızılılarda 26 lig maçının tamamında forma giyen Halil Akbunar için Freiburg ve Köln'ün devrede olduğu ileri sürüldü. Fenerbahçe'nin devre arasında da Alpaslan'ı transfer etmek için çaba sarf ettiği ancak yönetimin deneyimli oyuncuyu bırakmadığı ortaya çıktı. 'de 18 maça çıkıp 3 kez ağları havalandıran Alpaslan'ın 1 sezon daha mukavelesi bulunurken, Halil'in ise İzmir ekibi ile sözleşemesi 2022 yılında sona erecek. Göztepe yönetimi liglere verilen arada sözleşmeleri mayısta sona erecek oyuncularla masaya oturacak.

Göztepe'de asistler Soner ve Serdar'dan! haberin devamı

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