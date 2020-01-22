22 Ocak 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Wilczek Göztepe’de

Wilczek Göztepe’de
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.01.2020

İzmir ekibi, Brondby ile Polonyalı forvet Kamil Wilczek'in transferi için anlaşmaya vardı.

İzmir ekibi, Brondby ile Polonyalı forvet Kamil Wilczek'in transferi için anlaşmaya vardı. 4 yıldır aynı kulübün formasını giyen Wilczek, "Kulübüme bana bu fırsatı verdiği için minnettarım" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki forvet Danimarka temsilcisiyle bu sezon 26 karşılaşmada 20 gol, 3 asist yapmayı başardı. Wilczek 163 maçta 93 gole imza atmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Göztepe'ye gol makinesi! Göztepe'ye gol makinesi!
Göztepe Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı Göztepe Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Göztepe'ye gol makinesi! Göztepe'ye gol makinesi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör