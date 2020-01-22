Wilczek Göztepe’de

İzmir ekibi, Brondby ile Polonyalı forvet Kamil Wilczek'in transferi için anlaşmaya vardı.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ

İzmir ekibi, Brondby ile Polonyalı forvet Kamil Wilczek'in transferi için anlaşmaya vardı. 4 yıldır aynı kulübün formasını giyen Wilczek, "Kulübüme bana bu fırsatı verdiği için minnettarım" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki forvet Danimarka temsilcisiyle bu sezon 26 karşılaşmada 20 gol, 3 asist yapmayı başardı. Wilczek 163 maçta 93 gole imza atmıştı.