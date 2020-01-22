22 Ocak 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Wilczek Göztepe’de
Giriş Tarihi: 22.01.2020
İzmir ekibi, Brondby ile Polonyalı forvet Kamil Wilczek'in transferi için anlaşmaya vardı.
İzmir ekibi, Brondby ile Polonyalı forvet Kamil Wilczek'in transferi için anlaşmaya vardı. 4 yıldır aynı kulübün formasını giyen Wilczek, "Kulübüme bana bu fırsatı verdiği için minnettarım" ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki forvet Danimarka temsilcisiyle bu sezon 26 karşılaşmada 20 gol, 3 asist yapmayı başardı. Wilczek 163 maçta 93 gole imza atmıştı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...