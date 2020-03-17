17 Mart 2020, Salı
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Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor l MAÇ SONUCU
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020
Süper Lig'de erteleme maçında Göztepe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazandı. İzmir ekibinin golleri 56'da Berkan ve 61'de Napoleoni'den geldi.
Süper Lig'de oynanan erteleme maçında Göztepe kendi sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla devirdi.
Gürsel Aksel Stadı'nda corona virüs tedbirleri çerçevesinde seyircisiz oynanan karşılaşmada İzmir temsilcisinin gollerini 56. dakikada Berkan ve 61'de Napoleoni kaydetti.
Bu sonuçla Göztepe puanını 37'ye yükseltirken, Karadeniz ekibi 25 puanda kaldı.
11'LER
Göztepe: Beto, Murat, Titi, Borges, Berkan, Soner, Castro, Deniz, Halil, Napoleoni, Jerome
Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Boldrin, Samudio, Garmash, Skoda
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