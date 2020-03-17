17 Mart 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe 2-0 Çaykur Rizespor l MAÇ SONUCU

Göztepe ikinci yarıda kazandı!
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 17.03.2020 Giriş Tarihi: 17.03.2020

'de erteleme maçında ile karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-0 kazandı. İzmir ekibinin golleri 56'da Berkan ve 61'de Napoleoni'den geldi.

'de oynanan erteleme maçında kendi sahasında 'u 2-0'lık skorla devirdi.

Gürsel Aksel Stadı'nda corona virüs tedbirleri çerçevesinde seyircisiz oynanan karşılaşmada İzmir temsilcisinin gollerini 56. dakikada Berkan ve 61'de Napoleoni kaydetti.

Bu sonuçla Göztepe puanını 37'ye yükseltirken, Karadeniz ekibi 25 puanda kaldı.

11'LER

Göztepe: Beto, Murat, Titi, Borges, Berkan, Soner, Castro, Deniz, Halil, Napoleoni, Jerome

Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Boldrin, Samudio, Garmash, Skoda

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