17 Ocak 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Eren Derdiyok resmen imzayı attı

Eren Derdiyok imzayı attı! İşte yeni adresi...
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 17.01.2020

ile yollarını ayıran golcü futbolcu , Özbekistan ekibi Pakhtakor ile resmi sözleşme imzaladı.

31 yaşındaki futbolcu 'nin çalıştırdığı ve geçen sezon Özbek liginde şampiyon olan Pakhtakor ile anlaşmaya varmıştı.

anlaşmanın ardından kendisini sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye de imza attı.

Tecrübeli golcü kariyerinde Basel, , Hoffenheim, ve formaları giyen tecrübeli futbolcu, bu sezonu ilk yarısında formasını giydiği 'de gol atma başarısı gösteremedi.

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