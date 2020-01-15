15 Ocak 2020, Çarşamba
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Göztepe'den çifte atak
Giriş Tarihi: 15.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Adebayor ve Molde’den Nijeryalı golcü James ikilisinden birini alacak. Viking’in sol kanat oyuncusu kaptan Tripic’le de el sıkıştı.
Göztepe, transferde gözünü Norveç'e çevirdi. İzmir ekibi, Molde'nin Nijeryalı golcüsü Leke James ve Viking'in Hırvat asıllı Norveçli kaptanı sol kanat Zlatko Tripic'le görüşmelere başladı. Teknik Direktör İlhan Palut, Adebayor-James ikilisinden birini isterken, yönetimin en kısa zamanda transferleri resmiyete kavuşturacağı öğrenildi. 27 yaşındaki James, 28 maçta 17 gol, 27 yaşındaki Tripic ise 24 maçta 5 golle oynadı.
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