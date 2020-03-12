12 Mart 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Kasımpaşa deplasmanında!

Göztepe Kasımpaşa deplasmanında!
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 12.03.2020

'in 26. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan puan veya puanlar ile dönmenin hesaplarını yapıyor. İzmir ekibinde sakatlıkları süren , ve 'ın yanı sıra cezalı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan , ve 'ın yanı sıra cezalı forma giyemeyecek

'de son 2 haftada puan alamayan , 26. haftada yarın 'ya konuk olacak. Ligde müsabakası 17 Mart Salı gününe ertelenen ve 1 maçı eksik bulunan Göztepe, 26. haftaya 34 puanla 8. sırada girdi. Son 2 haftada Hes Kablo Kayserispor'a 1-0, 'e ise 3-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, yarın Kasımpaşa karşısına çıkacak. Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Kasımpaşa-Göztepe maçında hakem düdük çalacak. Göztepe'de sakatlıkları bulunan Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk ve Atınç Nukan'ın yanı sıra sarı kart cezalısı Soner Aydoğdu yarın forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA'YA KARŞI SADECE 1 GALİBİYETİ VAR

Süper Lig'de Kasımpaşa ile daha önce 13 maça çıkan Göztepe bu müsabakalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. Karşılaşmalarda 10 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 19 gol gördü. Ligin ilk devresinde Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olan Göztepe, 'da çıktığı 6 maçta sahadan 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrıldı.

Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları haberin devamı
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