FIFA kararını vedi! Alpaslan Öztürk'e tazminat şoku
Kariyerini Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de sürdüren Alpaslan Öztürk'e kötü haber FIFA'dan geldi. Standard Liege'den Elazığspor'a transferi sırasında FIFA'lık olan 26 yaşındaki oyuncu hakkında FIFA kararını verdi. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transferin gözde oyuncusu Alpaslan Öztürk'e Belçika'dan şok bir haber geldi. Sarı-kırmızılılarda 2 sezondur forma giyen deneyimli oyuncunun, 2016 yılında Standard Liege'le sözleşmesini tek taraflı sonlandırmasının ardından Belçika ekibinin FIFA'ya açtığı haksız fesih davasını kaybettiği öğrenildi. Liege'i haklı bulan FIFA'nın haksız fesih nedeniyle Alpaslan'ın eski kulübüne 440 bin Euro ceza ödemesini kararlaştırdığı ortaya çıktı. Liege'den ayrılıp 2016-17 sezonunda Elazığspor'a imza atan Alpaslan veya futbolcuyu transfer eden kulüp, Belçika ekibine 3 milyon 300 bin TL ödeyecek.
FIFA'dan aldığı haberle sarsılan 26 yaşındaki oyuncu karara itiraz etti. Göztepe'de gösterdiği performansla Süper Lig'de Fenerbahçe, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in transfer listesine giren Alpaslan, 2013-14 sezonunda Standard Liege'de 11 maça çıkıp ardından Kasımpaşa ve Eskişehirspor'a kiralandı. Standard Liege'e 2016-17 sezonu başında geri dönen oyuncu ardından Belçika'dan ayrılıp Elazığspor'a imza attı. Göztepe'ye ise geçen sezon başında transfer olan Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılılarda toplam 49 resmi maça çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı