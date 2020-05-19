19 Mayıs 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

FIFA kararını vedi! Alpaslan Öztürk'e tazminat şoku

Alpaslan Öztürk'e tazminat şoku! FIFA...
GÖZTEPE A.Ş.
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

Kariyerini ekiplerinden 'de sürdüren 'e kötü haber 'dan geldi. 'den 'a transferi sırasında FIFA'lık olan 26 yaşındaki oyuncu hakkında FIFA kararını verdi. İşte detaylar...

ekiplerinden 'de transferin gözde oyuncusu 'e 'dan şok bir haber geldi. Sarı-kırmızılılarda 2 sezondur forma giyen deneyimli oyuncunun, 2016 yılında 'le sözleşmesini tek taraflı sonlandırmasının ardından Belçika ekibinin 'ya açtığı haksız fesih davasını kaybettiği öğrenildi. Liege'i haklı bulan FIFA'nın haksız fesih nedeniyle Alpaslan'ın eski kulübüne 440 bin Euro ceza ödemesini kararlaştırdığı ortaya çıktı. Liege'den ayrılıp 2016-17 sezonunda 'a imza atan Alpaslan veya futbolcuyu eden kulüp, Belçika ekibine 3 milyon 300 bin TL ödeyecek.

FIFA'dan aldığı haberle sarsılan 26 yaşındaki oyuncu karara itiraz etti. Göztepe'de gösterdiği performansla Süper Lig'de , ve 'in transfer listesine giren Alpaslan, 2013-14 sezonunda Standard Liege'de 11 maça çıkıp ardından ve 'a kiralandı. Standard Liege'e 2016-17 sezonu başında geri dönen oyuncu ardından Belçika'dan ayrılıp Elazığspor'a imza attı. Göztepe'ye ise geçen sezon başında transfer olan Alpaslan Öztürk, sarı-kırmızılılarda toplam 49 resmi maça çıktı.

Alpaslan'dan transfer kararı! F.Bahçe ve Trabzonspor... haberin devamı

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