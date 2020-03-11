11 Mart 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları

Göztepe'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 11.03.2020

'de 3 maçtır galibiyete hasret kalıp cuma günü deplasmanda oynayacağı 'yı mutlaka yenmeyi hedefleyen , son yıllarda rakibine diş geçiremedi.

ile son 9 yılda 7 kez karşı karşıya gelen Göz-Göz, ekibine 6 müsabakada yenilirken, sadece 1 maçını berabere tamamladı. , 2011-2012'de 1. Lig'de Kasımpaşa'ya rakip oldu. Sarı-kırmızılılar o sezon lacivert-beyazlılara hem evinde hem de deplasmanda 2-1 kaybetti. 2017-2018'de 'de karşılaşan iki takımın maçlarında üzülen taraf yine Göztepe oldu. Stadı'nda sahadan 3-1 yenik ayrılan Göztepe, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki randevuyu da 2-0 kaybetti. Geçen sezon İstanbul'da oynanan karşılaşma yine Kasımpaşa'nın 3-1'lik galibiyetiyle noktalandı. 'deki müsabaka ise golsüz tamamlandı. Bu sezonun 9. haftasında Kasımpaşa'yı Bornova'da ağırlayan Göz-Göz, İstanbul temsilcisine 4-1 yenilmekten kurtulamadı. Bu karşılaşma sonrasında istifa etti. Göztepe kulüp tarihinde Kasımpaşa'yı hiç dış sahada mağlup edemedi.

EKSİKLER DÜŞÜNDÜRÜYOR

Kasımpaşa'yı yenerek hem rakibi karşısında şanssızlığını kırmak hem de 3 haftalık kötü gidişata son vermek isteyen sarı-kırmızılılarda önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları yüzünden orta saha Poko, stoper Alpaslan ve kanat oyuncusu Serdar'dan faydalanamayacak olan Göztepe'de kart cezalısı Soner de mücadelede arkadaşlarını yalnız bırakacak. Teknik direktör İlhan Palut'un Serdar'ın yokluğunda sol kanatta Tripic'e, Soner'in yerine de orta sahada Mossoro'ya şans vermesi bekleniyor.

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