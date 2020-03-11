11 Mart 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Serdar Gürler şoku

Göztepe'de Serdar Gürler şoku
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 11.03.2020

Ligde son 3 haftada yalnızca 1 beraberlik elde ederek hem taraftarını üzen hem de Avrupa hedefinden uzaklaşan 'ye, maçında sakatlanan 'den kötü haber geldi.

Bu sezon ligde attığı 6 golle takımın en skorer ismi olan deneyimli kanat oyuncusunun sağ üst baldırında 15 santimetre yırtık tespit edildi. 'in 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Teknik Direktör İlhan Palut'un Serdar Gürler'in yerine deplasmanında, Tripic'e şans vermesi bekleniyor.

Göztepe'yi bekleyen büyük tehlike! haberin devamı

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