09 Mart 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de 15 oyuncunun sözleşmesi bitiyor

Göztepe'yi bekleyen büyük tehlike!
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 09.03.2020

'de 15 oyuncunu sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Beto'nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Leo, Napoleoni, Reis, Serdar, Atınç, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan'ın mukaveleleri son bulacak.

'de geçen hafta evinde lider 'e 3-0 yenilip son 3 maçında yalnızca 1 puan alabilen , şimdiden gelecek sezonun planlamasına başladı.

Üst üste yaşadığı kayıplar nedeniyle Avrupa kupalarına katılma şansını zora sokan sarı-kırmızılılarda 15 futbolcunun sözleşmeleri mayıs ayında bitecek. Göz-Göz'de kaleci Beto'nun yanı sıra, Castro, Jerome, Titi, Mossoro, Leo, Napoleoni, Reis, Serdar, Atınç, Berkan, Deniz, Serkan, Soner ve Atakan'ın mukaveleleri son bulacak. Yeni sezonda flaş transferlere imza atmaya hazırlanan yönetimin, iskelet kadroyu da korumak istediği bildirildi. Göztepe'nin Beto, Castro, Titi, Soner, Napoleoni, Serdar ve Berkan'la yola devam etmek istediği diğer futbolcularla da mutlaka görüşme masasına oturacağı vurgulandı. Teknik heyetin raporunu bekleyen Başkan 'in vakit kaybetmeden devam edilecek futbolcularla sözleşme yenileyeceği kaydedildi.

PALUT'TAN UYARI

Süper Lig'de son haftalarda hem başarısız sonuçlara imza atıp hem de kötü futbol oynayan ekibinde, teknik direktör İlhan Palut'un takımı sert bir şekilde uyardığı dile getirildi. Bu sezon çok fazla küme düşme korkusu yaşamayan ancak üst sıralar için de hedefsiz kalan Göztepe cuma günü 'ya konuk olup, 17 Mart Salı günü ise erteleme maçında Stadı'nda 'u ağırlayacak. Göztepe'de orta saha Soner cezası nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı oynayamayacak.

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