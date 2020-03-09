09 Mart 2020, Pazartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe şokta

Göztepe şokta
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Lider Başakşehir’e evinde kaybeden Göztepe, son 3 maçta 1 puanla Avrupa yolunda darbe yedi.

Lider Başakşehir'e evinde kaybeden Göztepe, son 3 maçta 1 puanla Avrupa yolunda darbe yedi. Öte yandan maçta sakatlanan Serdar'ın durumu da hafta içi netleşecek.
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