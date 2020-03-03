03 Mart 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göz-Göz'ün Avrupa hayaline Kayseri'den darbe!

Göz-Göz'ün Avrupa hayaline Kayseri'den darbe!
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 03.03.2020

karşısında aldığı 'lık yenilgi ile Avrupaya gitme yolunda bir yara aldı. Kayserispor karşısında alınan 1-0 'lık mağlubiyetle birlikte Göztepe'nin ikinci yarıdaki yenilmezlik serisi bozuldu.

'de 24'üncü haftaya son sırada giren Hes Kablo 'a deplasmanda kaybeden , ikinci yarıdaki ilk yenilgisini alırken, yolunda da ağır darbe yedi.

Önceki hafta evinde Gaziantep Futbol Kulübü ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar 2 haftada 5 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Kayserispor karşısında oynanan etkisiz futbol da camiayı en az mağlubiyet kadar üzdü. Rakibi karşısında alışılmışın aksine pozisyonlara girmekte zorlanan Göz-Göz, yeni yılda ilk kez bir maçı gol atamadan tamamladı. Göztepe, rakibi Kayserispor'a son 3 sezonda Stadı'nda üst üste 3'üncü kez kaybetti. Göz-Göz, renktaşına 2017-2018'de 1-0, 2018-2019'da 2-1 ve bu sene de yine 1-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör İlhan Palut maçın genelinde kötü bir oyun ortaya koyduklarını dile getirdi. "Ülkemiz için üzücü bir hafta geçirdik" diyen genç teknik adam, "'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Bu maç için çok taktik ve teknik konuşacak bir durum yok. Maçın genelinde, özellikle ilk yarıda çok kötü oynadık. Standartlarımızın oldukça altında bir karşılaşma geçirdik. Hiç düşünmediğimiz ancak hak ettiğimiz bir yenilgi aldık. Yanlışlarımızı ve hatalarımızı değerlendireceğiz. Takımımla birlikte tekrar iyi bir performans göstereceğiz, iyi sonuçlar alacağız" yorumunu yaptı. Sıralamada 34 puanla 8'inci basamakta yer alan Göz-Göz cumartesi günü Stadı'nda lider 'i ağırlayacak.

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