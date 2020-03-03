03 Mart 2020, Salı
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Göztepe'de Medipol Başakşehir maçı mesaisi!
Giriş Tarihi: 03.03.2020
Göztepe gelecek hafta sahasında konuk edeceği lider Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürüyor. İdmanda futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.
Süper Lig'de 7 Mart Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Göztepe karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Ligde dün konuk olduğu Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı futbolcular, Medipol Başakşehir maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptı. Dünkü müsabakada uzun süre forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.
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