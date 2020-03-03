03 Mart 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de Medipol Başakşehir maçı mesaisi!

Göztepe'de Medipol Başakşehir maçı mesaisi!
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 03.03.2020

gelecek hafta sahasında konuk edeceği lider maçı hazırlıklarını sürdürüyor. İdmanda futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

'de 7 Mart Cumartesi günü 'i konuk edecek karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün konuk olduğu Hes Kablo 'a 1-0 yenilen sarı-kırmızılı futbolcular, Medipol Başakşehir maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde yaptı. Dünkü müsabakada uzun süre forma giyenlerin yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda, diğer futbolcular pas çalışmasının ardından dar alanda oyun oynadı.

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