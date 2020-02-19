19 Şubat 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü

Göztepe hazırlıklarını 4 eksikle sürdürdü
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 19.02.2020

'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü FK'yi ağırlayacak , hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından pas ve taktik çalışmaları yaptı.

'ın yer almadığı idmanda, tedavileri devam eden Andre Poko, Ege Özkayımoğlu ve Kerem Atakan Kesgin takımdan ayrı çalıştı. Futbolcular öğrencilerle bir araya geldi

Göztepeli futbolcular Halil Akbunar, Serdar Gürler ve , " Sevgisi Aşılıyoruz Projesi" kapsamında Menderes Gazi İlkokulunda öğrencilerle buluştu. Yöneltilen sorulara cevap veren futbolcular, söyleşinin ardından öğrencilere takımın amblemini taşıyan armağanlar dağıttı.

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