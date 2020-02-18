18 Şubat 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

İlhan Palut Göztepe'nin idealini buldu!

İlhan Palut Göztepe'nin idealini buldu!
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 18.02.2020

'in 22'nci haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek son 4 maçta 3'üncü galibiyetini elde eden 'de teknik direktör , ideal kadrosunu bozmadı.

ekibinde göreve 11'inci haftada oynanan BtcTurk maçıyla başlayan genç teknik adam cezalı ve sakatların dışında 11'inde revizyon yapmadı. Kaleyi Beto'ya teslim eden Palut, geri dörtlüsünü genellikle Gassama, Titi, Alpaslan ve Berkan'dan oluşturdu. , zorunlu kaldığı dönemlerde savunmada Murat, Reis, Leo ve Borges'e de şans verdi.

Göztepe'nin silahşörleri

İlhan Palut, geldiği günden itibaren en büyük değişikliği orta sahada yaptı. Palut, eski çalıştırıcı 'nın sürekli şans verdiği Mossoro ve Poko'yu kızağa çekip, Castro ile Napoleoni'yi orta alana monte etti. Soner'i de üçlüye dahil eden Palut, hücum hattını ise birçok maçta Halil, Serdar ve Jerome'dan oluşturdu. Son Konyaspor müsabakasında yeni transfer Wilczek'i Jerome'un yerine sahaya süren İlhan Palut, cezalı kaleci Beto'nun yokluğunda da zorunlu değişim yapıp Göktuğ'a şans verdi. Cumartesi günü yeni evi Stadı'nda Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek sarı-kırmızılılarda Palut'un sahaya yine Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar ve Wilczek 11'iyle çıkması bekleniyor.

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