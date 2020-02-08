08 Şubat 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’yi yerliler sırtladı

Göztepe’yi yerliler sırtladı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 08.02.2020

Rizespor'u evinde ağırlayacak olan Göztepe yerli futbolcularıyla ayakta kaldı.

Rizespor'u evinde ağırlayacak olan Göztepe yerli futbolcularıyla ayakta kaldı. Süper Lig'de toplam 5 bin 712 dakika ile 'un ardından en fazla yerli futbolculara şans veren ikinci takım olan sarı-kırmızılılarda, 25 golün 17'sine Türk futbolcular imza attı. Yabancılar ise sadece 8 gol attı. Serdar Gürler 5 golle Göz-Göz'ün en skorer ismi olurken, Halil
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