07 Şubat 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'yi yerlileri sırtladı

Göztepe'yi yerlileri sırtladı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 07.02.2020

'de pazartesi günü yeni evi Stadı'nda 'la karşı karşıya gelecek İzmir ekibi , yerli futbolcularıyla ayakta kaldı.

'de toplam 5712 dakika ile Demir Grup Sivasspor'un ardından en fazla yerli futbolculara şans veren ikinci takım olan sarı-kırmızılılarda kaydedilen 25 golün 17'sine Türk futbolcular imza attı.

'de yabancılar ise sadece 8 kez ağları havalandırdı. Son haftaların formda oyuncusu Serdar Gürler 5 golle Göz-Göz'ün en skorer ismi olmayı başarırken, Halil Akbunar 4 defa sevinç yaşadı.

İzmir ekibinde Alpaslan Öztürk ve Soner Aydoğdu 3'er kez fileleri sarsarken, Berkan Emir de 2 golle oynadı. Yabancı oyunculardan Andre Castro, Cameron Jerome ve Stefano Napoleoni 2'şer golle en fazla üreten futbolcular oldu. Wallece Reis ile Celso Borges ise 1'er defa gol attı. Göztepe'de yerlilerden en fazla süreyi 1564 dakika ile Serdar aldı. Berkan ise Serdar'ın ardından Süper Lig'de 1525 dakika sahada kaldı. Soner 1416, Halil 1247, Alpaslan 1107 dakika görev yaparak teknik ekibin vazgeçilmezleri arasına girdi. Öte yandan Göztepe'nin ile oynayacağı maçta da ayakta seyirci uygulamasının faaliyete geçmeyeceği öğrenildi.

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