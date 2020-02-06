06 Şubat 2020, Perşembe
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Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 06.02.2020
Süper Lig'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Göztepe, hazırlıklarına devam etti.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alan oyunuyla tamamlandı.
Göztepe'de sakatlığı bulunan Deniz Kadah, takımdan ayrı çalıştı.
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