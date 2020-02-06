06 Şubat 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Göztepe Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 06.02.2020

'in 21. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü 'u konuk edecek , hazırlıklarına devam etti.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcular, ısınmanın ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alan oyunuyla tamamlandı.

'de sakatlığı bulunan Deniz Kadah, takımdan ayrı çalıştı.

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