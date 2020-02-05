Göztepe’de Gürler etkisi

Ege derbisinde Denizli karşısında galibiyeti kaçıran Göztepe'de, Serdar Gürler'in formu sevindiriyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Denizli ağlarını da havalandırarak, bu sezon 5. golüne ulaştı.

Ege derbisinde Denizli karşısında galibiyeti kaçıran Göztepe'de, Serdar Gürler'in formu sevindiriyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Denizli ağlarını da havalandırarak, bu sezon 5. golüne ulaştı. Takımın en skorer ismi olan Gürler, sarı-kırmızılıların son 11 golünün 4'ünü atarken, 3'ünün de asistini yapmayı başardı.