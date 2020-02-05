05 Şubat 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe’de Gürler etkisi

Göztepe’de Gürler etkisi
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 05.02.2020

Ege derbisinde Denizli karşısında galibiyeti kaçıran Göztepe'de, 'in formu sevindiriyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Denizli ağlarını da havalandırarak, bu sezon 5. golüne ulaştı.

Ege derbisinde Denizli karşısında galibiyeti kaçıran Göztepe'de, 'in formu sevindiriyor. 28 yaşındaki kanat oyuncusu, Denizli ağlarını da havalandırarak, bu sezon 5. golüne ulaştı. Takımın en skorer ismi olan Gürler, sarı-kırmızılıların son 11 golünün 4'ünü atarken, 3'ünün de asistini yapmayı başardı.

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