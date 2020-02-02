02 Şubat 2020, Pazar

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe, Süper Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak

Göztepe Yukatel Denizlispor'a konuk olacak
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 02.02.2020

ekiplerinden , 20. haftanın kapanış maçında yarın 'la deplasmanda karşılaşacak.

Ligde ikinci devrede 'u deplasmanda 3-0, geçen hafta da açılışı yapılan Stadı'nda 'ı 2-1'lik skorla mağlup eden , 20. haftaya 29 puanla 8. sırada girdi.

Sarı-kırmızılı ekip, deplasmanda çıktığı son 6 karşılaşmada 4 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

Ligde son 4 maçtır kazanamayan Göztepe'nin rakibi ise 19. haftayı 22 puanla 12. sırada tamamlamıştı.

Yukatel Denizlispor ile Göztepe arasında yarın saat 20.00'de Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Wallace Reis'in forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte Zlatko Tripic'in de sakatlığı bulunuyor.

Denizlispor'a karşı galibiyeti yok

Ligin ilk devresinde 'de rakibiyle golsüz berabere kalan Göztepe, 'de 8. kez rakip olacağı Yukatel Denizlispor'a karşı henüz galibiyet alamadı. Geride kalan 7 maçta 3 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 6 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.



Kaynak: AA
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