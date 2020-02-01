Göztepe'de rota son 10 hafta

Süper Lig'in ikinci yarısına 2'de 2'yle başlayan Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut, “Son 10 haftada, önümüze çıkan hedef bize nereyi işaret ediyorsa onu kovalayacağız” dedi.

Ligde ikinci yarıya 2'de 2'yle başlayan Göztepe, Denizli'de de bu serisini sürdürmek istiyor. Yeni stadının açılışında Beşiktaş'ı eli boş gönderen ve büyük moral kazanan sarı-kırmızılılarda İlhan Palut, "En iyisini istiyoruz. Bitime 10 hafta kala her takımın hedefi önünde kalacaktır. Son 10 haftada, önümüze çıkan hedef bize nereyi işaret ediyorsa onu kovalayacağız. Denizli'de potansiyelimizi sergileyeceğiz" diye iddialı konuştu.