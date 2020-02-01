01 Şubat 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de rota son 10 hafta

GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 01.02.2020

'in ikinci yarısına 2'de 2'yle başlayan 'de teknik direktör , “Son 10 haftada, önümüze çıkan hedef bize nereyi işaret ediyorsa onu kovalayacağız” dedi.

Ligde ikinci yarıya 2'de 2'yle başlayan , 'de de bu serisini sürdürmek istiyor. Yeni stadının açılışında 'ı eli boş gönderen ve büyük moral kazanan sarı-kırmızılılarda , "En iyisini istiyoruz. Bitime 10 hafta kala her takımın hedefi önünde kalacaktır. Son 10 haftada, önümüze çıkan hedef bize nereyi işaret ediyorsa onu kovalayacağız. Denizli'de potansiyelimizi sergileyeceğiz" diye iddialı konuştu.

Göztepe’den Beşiktaş'a cevap! haberin devamı

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