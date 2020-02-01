Göztepe 3'te 3 yapmak istiyor!
Süper Lig'de ikinci yarıya Antalyaspor ve Beşiktaş galibiyetleriyle başlayıp Avrupa yolunda umutlanan Göztepe, pazartesi günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Yukatel Denizlispor'u yenip bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak istiyor.
İstikrarlı gidişini sürdürmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ilk yarısında 3 maç üst üste kazanmayı başardı. Göz-Göz, 2018-2019'un 6,7 ve 8'inci haftalarında Kayserispor'u 2-0, Trabzonspor'u 2-1 ve Konyaspor'u 3-2 yenip 9 puan topladı. Ardından bir daha 3 maçlık seri yakalayamayan İzmir ekibi en fazla 2 karşılaşmasını art arda kazanabildi. Teknik direktör İlhan Palut, Denizlispor engelini de aşıp yollarına devam edeceklerini dile getirdi.
Rakiplerinin de kendileriyle oynayacağı maça çıkış gözüyle baktığını vurgulayan genç teknik adam, "Kolay maç yok. Sahada herkes elinden geleni yapacak. Çizgimizi koruyacağız" dedi.
Hazırlıklarına devam eden Göztepe'de sakatlıkları süren stoper Wallece Reis ile yeni transfer sol kanat Zlatko Tripic, pazartesi akşam sahadaki yerini alamayacak. Göztepe bu sezon deplasmanlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkat çekti. Dış sahada 10 maça çıkan sarı-kırmızılılar 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde edip 14 puan toplamayı başardı. Göz-Göz, deplasmanda Trabzonspor ve Alanyaspor'u 1-0, Ankaragücü'nü 3-1 ve Antalyaspor'u 3-0 yenerken, Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK ile berabere kaldı. Göztepe gurbette, Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor'a kaybetti.
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