22 Ocak 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Kamil Wilczek resmen Göztepe'de!

Göztepe süper golcüyü resmen açıkladı!
GÖZTEPE A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 22.01.2020 Giriş Tarihi: 22.01.2020

ekiplerinden , Brondby forması giyen Polonyalı santrfor ile 1,5+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

ekiplerinden , devre arası transfer çalışmaları kapsamında bir transferi daha sonuçlandırdı. Sarı-kırmızılılar, Danimarka'nın Brondby takımından Polonyalı golcü Kamil Wilzeck'i renklerine bağladı. Geçtiğimiz günlerde Wilzeck'i Türkiye'ye getiren İzmir ekibi, başarılı golcüye 1.5+1 yıllık imzayı attırdı. Polonyalı gölcü bu sezon Brondby formasıyla 26 maça çıkarken, 20 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Göztepe Spor Kulübü, sosyal medya hesabından paylaştığı görselle Kamil Wilzeck'e "hoş geldin" dedi. Göztepeli taraftarlar ise transferin duyurulduğu paylaşıma kısa sürede binlerce etkileşim vererek sevincini dile getirdi.

GOL MAKİNESİ!

Bu sezon Danimarka Ligi'nde oynadığı futbolla adeta parmak ısırtan , toplamda çıktığı 26 karşılaşmada 20 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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