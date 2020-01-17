17 Ocak 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'de savunma çöktü

Göztepe'de savunma çöktü
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 17.01.2020

Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Antalyaspor'a 4-3 yenilerek avantaj kaybeden 'de savunma krizi yaşanıyor.

Rakibiyle hafta sonunda yine deplasmanda bu kez mücadelesinde karşı karşıya gelecek sarı-kırmızılılarda stoperlerden Atınç, Alpaslan ve Reis sakatlanırken, Titi ise kupa müsabakasıda gördüğa direkt kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Reis'in idmanda ciddi şekilde sakatlandığı ve en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Savunmada yaşanan sıkıntılar yüzünden eli kolu bağlanan teknik direktör İlhan Palut, alternatif arayışlarına başladı. Genç stoperler Veli ve Hakan'ın da takımdan gönderilmesiyle sıkıntı yaşayan İlhan Palut'un pazar günkü maçta savunmanın ortasında Leo-Borges ikilisine şans vereceği vurgulandı.

Transferde Norveç'in Viking ekibinden sol katan Zlatko Tripic'i renklerine bağlayan , defansa takviye yapmak için kolları sıvadı. Yaşanan sakatlıklardan dolayı İlhan Palut'un Başkan 'den stoper istediği kaydedildi. Göz-Göz'ün Galatasaraylı Ahmet Çalık veya Kasımpaşalı Veysel Sarı'dan birini transfer etmek için harekete geçtiği ifade edildi. İki oyuncuyla da görüşmelere başlayan Göztepe'de son kararı Palut verecek. Ahmet Çalık bu sezon Galatasaray'da 4 Süper Lig, 2 de maçına çıktı. Veysel Sarı ise lig ve kupada toplam 16 karşılaşma oynadı, 2 kez fileleri sarstı. Göztepe'nin forvet arayışları da sürüyor.

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