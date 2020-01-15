15 Ocak 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe Zlatko Tripic'i kadrosuna kattı

Göztepe Zlatko Tripic'i kadrosuna kattı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 15.01.2020

, ara dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılılar Norveç ekiplerinden Viking forması giyen sol kanat ’i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2 Aralık 1992 doğumlu Norveçli futbolcu ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladık. Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde dünyaya gelen Zlatko Tripic, Molde, Fredsikstad, IK Start, Greuther Fürth, Sheriff Tiraspol takımlarında forma giydikten sonra son 2 sezonu Norveç temsilcisi Viking takımında tamamladı. Tripic'e ülkemize ve 'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. Velkommen Zlatko" denildi.
Göztepe, sosyal medya hesabından yeni Tripic'i Viking kıyafetiyle tanıtırken, paylaşılan fotoğrafta yeni stat Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin de görseli kullanıldı.



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