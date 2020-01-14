14 Ocak 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Togolu yolda

Togolu yolda
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Yeni stadına yıldız transferlerle girmek isteyen Göz-Göz’ün, Aston Villa’nın da ilgilendiği ünlü santrforla el sıkıştığı öğrenildi.

Yeni stadına şaşalı bir giriş yapmak isteyen Göztepe, bu doğrultuda yıldız transfer arayışına girişmişti. Hücum hattına önemli bir transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, Süper Lig'i çok yakından tanıyan bir isme teklif götürdü. Yönetimin, Kayseri'den ayrılan Adebayor ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Dünyaca ünlü Togolu golcünün transferinin, kısa bir süre içinde duyurulacağı bildirildi.

JEROME'LA COŞARLAR
İlk yarıda Süper Lig'de 'da 8 maça çıkan 35 yaşındaki santrfor, 2 gol, 1 asist yaptı. Sarı-kırmızılılardan maddi gerekçeler nedeniyle ayrılan tecrübeli yıldızın, İngiltere'den Aston Villa'nın teklifine rağmen İzmir ekibini tercih ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu transferi olumlu karşılarken, takımın İngiliz golcüsü Jerome'la iyi bir ikili oluşturacağı konusunda hemfikir oldular.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Hatay Palut’a ödemeyi yaptı Hatay Palut’a ödemeyi yaptı
Göztepe'den golcü hamlesi Göztepe'den golcü hamlesi
Önce geleceğe yatırım "Önce geleceğe yatırım"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör