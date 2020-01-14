14 Ocak 2020, Salı
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JEROME'LA COŞARLAR
İlk yarıda Süper Lig'de Kayserispor'da 8 maça çıkan 35 yaşındaki santrfor, 2 gol, 1 asist yaptı. Sarı-kırmızılılardan maddi gerekçeler nedeniyle ayrılan tecrübeli yıldızın, İngiltere'den Aston Villa'nın teklifine rağmen İzmir ekibini tercih ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu transferi olumlu karşılarken, takımın İngiliz golcüsü Jerome'la iyi bir ikili oluşturacağı konusunda hemfikir oldular.
Togolu yolda
Giriş Tarihi: 14.01.2020
Yeni stadına yıldız transferlerle girmek isteyen Göz-Göz’ün, Aston Villa’nın da ilgilendiği ünlü santrforla el sıkıştığı öğrenildi.
Yeni stadına şaşalı bir giriş yapmak isteyen Göztepe, bu doğrultuda yıldız transfer arayışına girişmişti. Hücum hattına önemli bir transfer yapmak isteyen sarı-kırmızılı kurmaylar, Süper Lig'i çok yakından tanıyan bir isme teklif götürdü. Yönetimin, Kayseri'den ayrılan Adebayor ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Dünyaca ünlü Togolu golcünün transferinin, kısa bir süre içinde duyurulacağı bildirildi.
JEROME'LA COŞARLAR
İlk yarıda Süper Lig'de Kayserispor'da 8 maça çıkan 35 yaşındaki santrfor, 2 gol, 1 asist yaptı. Sarı-kırmızılılardan maddi gerekçeler nedeniyle ayrılan tecrübeli yıldızın, İngiltere'den Aston Villa'nın teklifine rağmen İzmir ekibini tercih ettiği belirtildi. Sarı-kırmızılı taraftarlar sosyal medyada bu transferi olumlu karşılarken, takımın İngiliz golcüsü Jerome'la iyi bir ikili oluşturacağı konusunda hemfikir oldular.
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