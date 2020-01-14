14 Ocak 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Hatay Palut’a ödemeyi yaptı

Hatay Palut’a ödemeyi yaptı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Hatayspor, eski İlhan Palut ve ekibinin 'vadesi gelmeyen alacaklar' sebebiyle koydurduğu transfer yasağını kaldırdı. Öte yandan bordo-beyazlılar, genç oyuncular Buğra Temel (21) ve Taylan Özgün'ü (20) sezon sonuna kadar 'e kiraladı.

Hatayspor, eski İlhan Palut ve ekibinin 'vadesi gelmeyen alacaklar' sebebiyle koydurduğu transfer yasağını kaldırdı. Öte yandan bordo-beyazlılar, genç oyuncular Buğra Temel (21) ve Taylan Özgün'ü (20) sezon sonuna kadar 'e kiraladı.

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