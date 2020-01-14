Hatay Palut’a ödemeyi yaptı

Hatayspor, eski teknik direktörü İlhan Palut ve ekibinin 'vadesi gelmeyen alacaklar' sebebiyle koydurduğu transfer yasağını kaldırdı. Öte yandan bordo-beyazlılar, genç oyuncular Buğra Temel (21) ve Taylan Özgün'ü (20) sezon sonuna kadar Batman Petrol'e kiraladı.

Hatayspor, eski teknik direktörü İlhan Palut ve ekibinin 'vadesi gelmeyen alacaklar' sebebiyle koydurduğu transfer yasağını kaldırdı. Öte yandan bordo-beyazlılar, genç oyuncular Buğra Temel (21) ve Taylan Özgün'ü (20) sezon sonuna kadar Batman Petrol'e kiraladı.