11 Ocak 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Matavz yolda

Matavz yolda
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 11.01.2020

PSV’de yıldızı parlayan 30 yaşındaki santrfor için Başkan Sepil devreye girdi. Sözleşmesi bitecek ünlü golcünün Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Transfer döneminde en az 3 yıldız oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını hızlandıran Göztepe, listesindeki Sloven forvet Tim Matavz konusunda önemli mesafe kat etti. Teknik direktör İlhan Palut'un özellikle hücuma yönelik futbolcular istemesinin ardından yönetim, 'un da talip olduğu Hollanda'da Vitesse'de oynayan Matavz için nabız yokladı. Kulüp ve futbolcuyla temas kuran Başkan 'in olumlu dönüş aldığı ve transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.

REMY, ROBıNHO VE MANTALOS SIRADA
Hollanda'da Groningen, PSV Eindhoven, Vitesse, 'da Augsburg ve Nürnberg ile İtalya'da Genoa ekiplerinde top koşturan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, esas olarak adını PSV'de duyurdu. Bu sezonun ilk yarısında Vitesse'de 18 maça çıkan Tim Matavz, 7 gol ve 4 asistle takımına önemli bir katkı sağladı. Slovenya 'nda da 33 maça çıkan Matavz, 9 kez fileleri sarstı. Sarı-kırmızılılar, Matavz'ın yanı sıra Remy, Robinho ve Mantalos gibi hücum gücüne güç katacak yıldızlarla da görüşmelerini sürdürüyor.

ALANYA'YA Yenildiler
Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Göztepe, Alanyaspor'la hazırlık maçında karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede 82'de Fernandes'in golüne engel olamadı ve 1-0 mağlup oldu.

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