Matavz yolda
PSV’de yıldızı parlayan 30 yaşındaki santrfor için Başkan Sepil devreye girdi. Sözleşmesi bitecek ünlü golcünün Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Transfer döneminde en az 3 yıldız oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını hızlandıran Göztepe, listesindeki Sloven forvet Tim Matavz konusunda önemli mesafe kat etti. Teknik direktör İlhan Palut'un özellikle hücuma yönelik futbolcular istemesinin ardından yönetim, Konyaspor'un da talip olduğu Hollanda'da Vitesse'de oynayan Matavz için nabız yokladı. Kulüp ve futbolcuyla temas kuran Başkan Mehmet Sepil'in olumlu dönüş aldığı ve transferi bitirmek için yoğun mesai harcadığı öğrenildi.
REMY, ROBıNHO VE MANTALOS SIRADA
Hollanda'da Groningen, PSV Eindhoven, Vitesse, Almanya'da Augsburg ve Nürnberg ile İtalya'da Genoa ekiplerinde top koşturan 30 yaşındaki tecrübeli santrfor, esas olarak adını PSV'de duyurdu. Bu sezonun ilk yarısında Vitesse'de 18 maça çıkan Tim Matavz, 7 gol ve 4 asistle takımına önemli bir katkı sağladı. Slovenya Milli Takımı'nda da 33 maça çıkan Matavz, 9 kez fileleri sarstı. Sarı-kırmızılılar, Matavz'ın yanı sıra Remy, Robinho ve Mantalos gibi hücum gücüne güç katacak yıldızlarla da görüşmelerini sürdürüyor.
ALANYA'YA Yenildiler
Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Göztepe, Alanyaspor'la hazırlık maçında karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı golsüz sona eren mücadelede 82'de Fernandes'in golüne engel olamadı ve 1-0 mağlup oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...