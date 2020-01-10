10 Ocak 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Tim Matavz Göztepe'nin radarında

Tim Matavz Göztepe'nin radarında
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.01.2020

'de döneminde en az 3 oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını hızlandıran , Sloven forvet 'ı gündemine aldı.

Teknik direktör İlhan Palut'un özellikle hücuma yönelik futbolcular istemesinin ardından yönetimin, 'nın Vitesse takımında oynayan Matavz için nabız yoklamaya başladığı öğrenildi. Vitesse ve oyuncuyla temasa geçen Başkan 'in olumlu dönüş aldığı ve transferi bitirmek için çalışmalarını yoğunlaştıracağı kaydedildi.

Futbolculuk yaşamına ülkesinin Gorica takımında başlayan 30 yaşındaki golcü, Hollanda'da Groningen, PSV Eindhoven ve Vitesse, 'da Augsburg ve Nürnberg ile 'da Genoa ekiplerinde top koşturdu. Bu sezonun ilk yarısında Vitesse'de 18 maça çıkan , 7 gol ve 4 asistle oynadı. Slovenya 'nda da 33 müsabakaya çıkan tecrübeli isim 9 kez fileleri sarstı. , Matavz'ın yanı sıra Remy, Robinho ve Adebayor gibi yıldızlarla da ilgileniyor.

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