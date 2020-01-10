Hedefimiz Avrupa

Göztepe'nin kaptanı Beto, sezon sonunda Avrupa hedefini gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Tecrübeli kaleci, "Avrupa'da mücadele etmek istiyoruz. Bugünü unutmadan her maç için çabalayıp, 3 puanları toplayıp bu sonuca ulaşabiliriz" diye iddialı konuştu.

Göztepe'nin kaptanı Beto, sezon sonunda Avrupa hedefini gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Tecrübeli kaleci, "Avrupa'da mücadele etmek istiyoruz. Bugünü unutmadan her maç için çabalayıp, 3 puanları toplayıp bu sonuca ulaşabiliriz" diye iddialı konuştu.