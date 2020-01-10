10 Ocak 2020, Cuma

GÖZTEPE A.Ş.

Hedefimiz Avrupa

Hedefimiz Avrupa
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 10.01.2020

Göztepe'nin kaptanı Beto, sezon sonunda hedefini gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Tecrübeli kaleci, "Avrupa'da mücadele etmek istiyoruz. Bugünü unutmadan her maç için çabalayıp, 3 puanları toplayıp bu sonuca ulaşabiliriz" diye iddialı konuştu.

Göztepe'nin kaptanı Beto, sezon sonunda hedefini gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Tecrübeli kaleci, "Avrupa'da mücadele etmek istiyoruz. Bugünü unutmadan her maç için çabalayıp, 3 puanları toplayıp bu sonuca ulaşabiliriz" diye iddialı konuştu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Transferde son dakika: Görüşmeler başladı! Transferde son dakika: Görüşmeler başladı!
Göztepe'nin Antalya kampı başladı Göztepe'nin Antalya kampı başladı
Göztepe transferde geri sayıma geçti Göztepe transferde geri sayıma geçti
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör