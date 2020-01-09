09 Ocak 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Transferde son dakika: Göztepe ile Galatasaray Ahmet Çalık için görüşmelere başladı!

Transferde son dakika: Görüşmeler başladı!
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 09.01.2020

ekiplerinden stopere takviye için arayışlarını sürdüyordu... İzmir temsilcisi bu kapsamda 'da yedek kulübesine mahkum kalan 'a talip oldu.

Daha önce , ve 'dan 'ye olmuşlardı.

Ligin araya girmesiyle kadroya takviye faaliyetleri için gaza basan Göztepe, ikinci yarı öncesi hamlelerini bir bir yapmaya başladı. İzmir temsilcisi savunmaya transfer yapmak için de kolları sıvamıştı... Göztepe'nin bu anlamda listesine Galatasaray'da istenmeyen isimlerden biri olan 'a talip olduğu öğrenildi. Yeni Asır'da yer alan habere göre; İzmir ekibi, Galatasaray ile bu transfer için görüşmeler halinde.

Göztepe'de eski G.Saraylılar kadro dışı! haberin devamı

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