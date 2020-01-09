09 Ocak 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Transferde son dakika: Göztepe ile Galatasaray Ahmet Çalık için görüşmelere başladı!
Giriş Tarihi: 09.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Göztepe stopere takviye için arayışlarını sürdüyordu... İzmir temsilcisi bu kapsamda Galatasaray'da yedek kulübesine mahkum kalan Ahmet Çalık'a talip oldu.
Daha önce Sabri Sarıoğlu, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olmuşlardı.
Ligin araya girmesiyle kadroya takviye faaliyetleri için gaza basan Göztepe, ikinci yarı öncesi hamlelerini bir bir yapmaya başladı. İzmir temsilcisi savunmaya transfer yapmak için de kolları sıvamıştı... Göztepe'nin bu anlamda listesine Galatasaray'da istenmeyen isimlerden biri olan Ahmet Çalık'a talip olduğu öğrenildi. Yeni Asır'da yer alan habere göre; İzmir ekibi, Galatasaray ile bu transfer için görüşmeler halinde.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GÖZTEPE A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...