Transferde son dakika: Göztepe ile Galatasaray Ahmet Çalık için görüşmelere başladı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe stopere takviye için arayışlarını sürdüyordu... İzmir temsilcisi bu kapsamda Galatasaray'da yedek kulübesine mahkum kalan Ahmet Çalık'a talip oldu.

Daha önce Sabri Sarıoğlu, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olmuşlardı.

Ligin araya girmesiyle kadroya takviye faaliyetleri için gaza basan Göztepe, ikinci yarı öncesi hamlelerini bir bir yapmaya başladı. İzmir temsilcisi savunmaya transfer yapmak için de kolları sıvamıştı... Göztepe'nin bu anlamda listesine Galatasaray'da istenmeyen isimlerden biri olan Ahmet Çalık'a talip olduğu öğrenildi. Yeni Asır'da yer alan habere göre; İzmir ekibi, Galatasaray ile bu transfer için görüşmeler halinde.