09 Ocak 2020, Perşembe

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe transferde geri sayıma geçti

Göztepe transferde geri sayıma geçti
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 09.01.2020

Robinho, Remy ve Q7’yi isteyen ekibi, ’nin maestrosu Mantalos’u da radarına aldı. 4 isimden en az birisinin sarı-kırmızılı formayı giyeceği öğrenildi.

Yeni stadına, ikinci yarıda yıldız transferlerle girmek isteyen , mutlu sona çok yaklaştı. Teknik Direktör İlhan Palut, "Belirlediğimiz oyuncular var, bunların görüşmeleri yapılıyor. süreç işi. Hücum bölgesine 2 veya 3 takviye yaparak transferi kapatmak istiyoruz" dedi. Palut'un bu isteği üzerine sarıkırmızılıların, hücum hattına takviye olarak listesinde yer alan 'den Robinho, Lille'den golcü Remy ve 'dan Quaresma'nın transferi konusunda görüşmeleri hızlandırdığı öğrenildi.

MANTALOS İSMİ HEYECAN YARATTI

ekibinin şimdi de 'da 'de forma giyen ofansif orta saha Petros Mantalos'u radarına aldığı bildirildi. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan 28 yaşındaki yıldız maestro için masaya oturan sarı-kırmızılı kurmayların, ekonomik sıkıntıdaki kulübünü ikna etmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi. 27 kez milli olan ve bu sezon 18 maçta 8 gol, 7 asistle oynayan Mantalos'un transferi, sarı-kırmızılı camiada büyük bir heyecan yarattı. Göz- Göz'ün, bu 4 isimden en az birisine sarı-kırmızılı formayı giydirmek istediği kaydedildi.

Göztepe'nin Antalya kampı başladı haberin devamı

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