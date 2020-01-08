08 Ocak 2020, Çarşamba
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Göztepe'nin Antalya kampı başladı
Giriş Tarihi: 08.01.2020
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Antalya kampı başladı. Ligde ilk 17 haftalık bölümü 23 puanla 10. tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu çalışması ile başladı. Pas ve top kapma çalışması devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.
Sarı-kırmızılı takımda Alpaslan Öztürk takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi süren ve Antalya'ya getirilmeyen Poko'nun ise daha sonra kampa katılacağı belirtildi.
Göztepe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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