08 Ocak 2020, Çarşamba

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe'nin Antalya kampı başladı

Göztepe'nin Antalya kampı başladı
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 08.01.2020

ekiplerinden 'nin kampı başladı. Ligde ilk 17 haftalık bölümü 23 puanla 10. tamamlayan sarı-kırmızılı takım, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu çalışması ile başladı. Pas ve top kapma çalışması devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takımda takımdan ayrı çalıştı. Tedavisi süren ve 'ya getirilmeyen Poko'nun ise daha sonra kampa katılacağı belirtildi.

, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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