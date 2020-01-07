Göztepe'de flaş transfer iddiası: Ricardo Quaresma!

Süper Lig'de yeni stadına kavuşacağı ikinci yarıya yıldız bir ismi transfer ederek girmeyi amaçlayan Göztepe'nin, Kasımpaşa ile yol ayrımına gelen Portekizli Ricardo Quaresma ile ilgilendiği iddia edildi. İşte tüm detaylar...

Ara dönemde yeni bir takıma geçmesi gündeme gelen 36 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara önerildiği öğrenilirken, Quaresma'nın ülkesinin milli takımından yakın arkadaşı olan kaptan kaleci Beto'nun da transfer için devrede olduğu ifade edildi. Quaresma'nın Beto'yla iletişim halinde olduğu, Göztepe ve İzmir'le ilgili bilgiler aldığı öğrenildi. İkinci yarıda Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne taşınacak Göz-Göz'de yönetimin Quaresma'nın maliyetiyle ilgili hesaplar yapmaya başladığı ileri sürüldü.

Hücum bölgesine yıldız transfer yapmayı planlayan Başkan Mehmet Sepil'in Quaresma için şartları zorlaması bekleniyor. Sporting Lizbon'da kariyerine başlayıp Porto, Inter, Chelsea ve Barcelona gibi dünya devlerinde top koşturan Portekizli, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş'a imza attı. Siyah-beyazlılarda 3 sezon oynadıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Portekiz'e giden deneyimli futbolcu, 2015-2016'da tekrar Beşiktaş'a döndü. Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yaşayan Quaresma, bu sezon başında Kasımpaşa'ya transfer oldu. Kasımpaşa'da 13 maça çıkan oyuncu 3 golle oynadı. Göztepe'nin ara dönemde en az 3 futbolcuyu kadrosuna dahil etmesi bekleniyor.

GÜRSEL AKSEL'DE MARATON DA TAMAM

Göztepe'nin Süper Lig'de 26 Ocak'ta Beşiktaş'la oynayacağı ikinci yarının ilk iç saha maçında kavuşmaya hazırlandığı yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde maraton tribününün koltuk montajı da tamamlandı. Tasarımını geçen aylarda taraftarın sosyal medya oylamasıyla seçtiği tribünde kulübün kuruluş tarihine ithafen, "19GÖZTEPE25" yazısı yer alıyor. Göz-Göz'ün 95 yıllık tarihinde kendi evi olacak ilk stadında elektronik bilet bariyerleri ve kamera sistemlerinin montajı da sürüyor.

Futbol Federasyonu'ndan onay çıkana kadar cadde tarafındaki kale arkası tribüne de geçici koltuk montajının yapılacağı statta iç işçilik ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Çatısındaki yürüyüş yolu ve birçok özelliğiyle Türkiye ve Avrupa'da eşsiz olup 219 milyon 800 bin TL'ye mal olan stat, iç inşaat bittikten sonra Futbol Federasyonu yetkililerinin onayıyla açılacak. Stadın yapımı süren ticari alanları ise yıl içinde bitirilecek. Statta daha önce kaba inşaatlar, çimlendirme, hibrit işlemi ve ışıklandırma tamamlanmıştı.