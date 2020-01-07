07 Ocak 2020, Salı

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe önce satacak

Göztepe önce satacak
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 07.01.2020

Kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan Göztepe, önce gidecek futbolculara odaklandı. Yıldız futbolcu peşindeki yönetimin, 6 ya da 7 futbolcuyla ilişiği keseceği vurgulandı.

Kadrosuna en az 3 takviye yapmayı planlayan Göztepe, önce gidecek futbolculara odaklandı. Yıldız futbolcu peşindeki yönetimin, 6 ya da 7 futbolcuyla ilişiği keseceği vurgulandı. İzmir ekibinde, takıma katkı sağlayamayan ve yüksek maaş alan Borges, , Yasin Öztekin, Deniz Kadah ve Sanneh gönderilecekler listesinde.

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