04 Ocak 2020, Cumartesi

GÖZTEPE A.Ş.

Göztepe ayakta seyirci uygulaması için TFF kararını bekliyor

Göztepe TFF'nin kararını bekliyor
GÖZTEPE A.Ş.
Giriş Tarihi: 04.01.2020

Kulübü Başkanı , Türkiye Futbol Federasyonunun () kale arkasında ayakta seyirci uygulaması için henüz yönetmelik çıkarmaması nedeniyle yeni statlarında kale arkası tribününe geçici koltukların yerleştirileceğini bildirdi.

Sepil, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 6222 Sayılı Kanun'da yapılan değişikliğin ardından statlarda kale arkası tribünlerine ayakta seyirci alınabilmesinin önünün açıldığını söyledi.

Ayakta seyirci uygulamasının müsabakaların atmosferini daha heyecanlı hale getirdiğini kaydeden Sepil, "Kale arkasına konulan bariyerlerle seyir, çok emniyetli oluyor. Her ne kadar kanunda değişiklik yapıldıysa da bunun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yönetmelik haline getirilmesi gerekir. Umudumuz son Yönetim Kurulu toplantısında bu yönetmeliğin çıkmasıydı. Fakat son toplantıda bu yönetmelik çıkmadı." diye konuştu.

Sepil, bu yönetmelik çıkana kadar Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde kale arkası tribününe geçici koltukların takılacağını belirterek, "Türkiye Futbol Federasyonu gerekli yönetmeliği çıkardıktan sonra geçici koltuklar kaldırılacak ve ayakta seyirci uygulamasına geçilecek. Ancak bu yönetmeliğin ne zaman çıkacağını bilmiyorum. Bu sezon ayakta seyirci uygulamasını gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimizi hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

, 'de 26 Ocak Pazar günkü Beşiktaş maçıyla birlikte iç saha müsabakalarını yeni stadı Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde oynamayı planlıyor.

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